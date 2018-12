Melanie’s Word Search

HOLIDAY WORD SEARCH

AUTUMN CANDY CANE CARDS CAROLS CHRISTMAS DECORATION DINNER ELVES FAMILY FEAST FESTIVUS GINGERBREAD GOBBLE GRAVY GREETINGS HANUKKAH HARVEST HOLIDAY HONEY BAKED HAM KWANZAA LIGHTS MAC AND CHEESE MASHED POTATOES NEW YEAR NORTH POLE NUTCRACKER ORNAMENT PRESENTS PUMPKIN PIE REINDEER SANTA SLEIGH SNOWMAN SQUASH STOCKINGS STUFFING THANKSGIVING TREE WINTER WREATH





G T E S S T E W S A O D F M W C P O

N S L Q T D H S U A A G A G A S U R

I E O U R P R T E E N S T N E E M N

V V P A E E U A R E H T D Z L V P A

I R H S E M N B C E H Y A B F L K M

G A T H N N R N D F C C B G R E I E

S H R Y N E C P I A J O D B N D N N

K B O V G U O F N D G G D N P C P T

N E N N X T T E K W A N Z A A U I B

A A I Q A D E C O R A T I O N C E E

H G X T C A Q V R E E D N I E R A S

T T O M A H D E K A B Y E N O H G M

H E S A M T S I R H C P K W P N S R

S A V G S S W G E H R K I E I Q N X

Y C N A N D L Y N E X N E K Q O O Z

L N E U R I A E S I T Q C R Z W W A

I F E A K D F E I E T O A L M J M Z

M Q V W I K N F R G T E S L O R A C

A R C L Y T A Q U S H C E I A F N N

F T O U S E E H I T U T G R A V Y D

C H U B H T A E R W S O L I G H T S

T R E E W D K R F E S T I V U S V R

HOLIDAY WORD SEARCH





AUTUMN

CANDY CANE

CARDS

CAROLS

CHRISTMAS

DECORATION

DINNER

ELVES

FAMILY

FEAST

FESTIVUS

GINGERBREAD

GOBBLE

GRAVY

GREETINGS

HANUKKAH

HARVEST

HOLIDAY

HONEY BAKED HAM

KWANZAA

LIGHTS

MAC AND CHEESE

MASHED POTATOES

NEW YEAR

NORTH POLE

NUTCRACKER

ORNAMENT

PRESENTS

PUMPKIN PIE

REINDEER

SANTA

SLEIGH

SNOWMAN

SQUASH

STOCKINGS

STUFFING

THANKSGIVING

TREE

WINTER

WREATH





G T E S S T E W S A O D F M W C P O

N S L Q T D H S U A A G A G A S U R

I E O U R P R T E E N S T N E E M N

V V P A E E U A R E H T D Z L V P A

I R H S E M N B C E H Y A B F L K M

G A T H N N R N D F C C B G R E I E

S H R Y N E C P I A J O D B N D N N

K B O V G U O F N D G G D N P C P T

N E N N X T T E K W A N Z A A U I B

A A I Q A D E C O R A T I O N C E E

H G X T C A Q V R E E D N I E R A S

T T O M A H D E K A B Y E N O H G M

H E S A M T S I R H C P K W P N S R

S A V G S S W G E H R K I E I Q N X

Y C N A N D L Y N E X N E K Q O O Z

L N E U R I A E S I T Q C R Z W W A

I F E A K D F E I E T O A L M J M Z

M Q V W I K N F R G T E S L O R A C

A R C L Y T A Q U S H C E I A F N N

F T O U S E E H I T U T G R A V Y D

C H U B H T A E R W S O L I G H T S

T R E E W D K R F E S T I V U S V R